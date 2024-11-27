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        Lise öğrencisi sınıfta bıçaklandı

        AKSARAY'da lise 11'inci sınıf öğrencisi Tolunay K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 12:54 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:00
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        Lise öğrencisi sınıfta bıçaklandı
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        AKSARAY'da lise 11’inci sınıf öğrencisi Tolunay K. (16) sınıfta arkadaşı tarafından sol bacağından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı liseli hastaneye kaldırılırken, şüpheli yakalandı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi Şehit Yavuz Çoban Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Lise 11’inci sınıf öğrenci Tolunay K. ile isminin Ömer olduğu öğrenilen arkadaşı arasında henüz bilinmen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tolunay K., arkadaşı Ömer tarafından önce darbedilip ardından sol bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri Ömer’i gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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