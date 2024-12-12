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        Ramazan, kayınvalidesinin 20 bin TL borcu için öldürülmüş

        AKSARAY'da Muhammet Ceritli (26) tarafından bıçaklanan 2 çocuk babası Ramazan Us'un (29), kayınvalidesinin 20 bin TL'lik borcu için öldürüldüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 10:53 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:55
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        Ramazan, kayınvalidesinin 20 bin TL borcu için öldürülmüş
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        AKSARAY'da Muhammet Ceritli (26) tarafından bıçaklanan 2 çocuk babası Ramazan Us'un (29), kayınvalidesinin 20 bin TL'lik borcu için öldürüldüğü ortaya çıktı.

        Olay, 6 Aralık'ta saat 15.30 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Ceritli, yönetimindeki 68 DK 939 plakalı otomobil ile alacağı olan Ümmühan A.'nın (43) içinde bulunduğu ve damadı 2 çocuk babası Ramazan Us'un kullandığı 38 SA 624 plakalı otomobile arkadan çarptı. Aracından inen Ramazan Us, Muhammed Ceritli'ye yumruk attı. Muhammed Ceritli de bıçakla saldırıp Us'u, göğsünden ve bacağından yaraladı. Us, kanlar içinde yere yığıldı.

        İLK MÜDAHALEYİ AİLE HEKİMİ YAPTI

        O sırada yoldan geçen aile hekimi Hüseyin Topuz, Ramazan Us'a müdahale edip kalp masajı yaptı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, aile hekiminin müdahalesini izleyen Ceritli'yi gözaltına alındı. Çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Us, yaşamını yitirdi. Ramazan Us'un cenazesi, Aksaray'da toprağa verildi.

        TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan Ceritli, ilk ifadesinde, "Ramazan Us'un kayınvalidesi Ümmühan A.'dan 20 bin TL alacağım vardı. Olaydan önce de Ramazan Us ile telefonla küfürleşmiştik. Olay sırasında da bana yumruk atınca, beni öldüreceğini sandım. Kendimi kurtarmak için bıçakladım" dedi. Ceritli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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