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        Eski eşini 13 yerinden bıçaklayan saldırgan yakalandı (2)

        ADLİYEYESEVK EDİLDİAksaray'da eski eşi Azra Şengül Şen'i, evinin önünde pusu kurup, 13 bıçak darbesiyle ağır yaralayan ve dün akşam gözaltına alınan Gürsel G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 15:53 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:55
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        Eski eşini 13 yerinden bıçaklayan saldırgan yakalandı (2)
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        ADLİYEYESEVK EDİLDİ

        Aksaray’da eski eşi Azra Şengül Şen'i, evinin önünde pusu kurup, 13 bıçak darbesiyle ağır yaralayan ve dün akşam gözaltına alınan Gürsel G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette susma hakkını kullanan Gürsel G., gazetecilerin 'Neden bıçakladınız?' sorusunu cevapsız bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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