Eski eşini 13 yerinden bıçaklayan saldırgan yakalandı (2)

Aksaray’da eski eşi Azra Şengül Şen'i, evinin önünde pusu kurup, 13 bıçak darbesiyle ağır yaralayan ve dün akşam gözaltına alınan Gürsel G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette susma hakkını kullanan Gürsel G., gazetecilerin 'Neden bıçakladınız?' sorusunu cevapsız bıraktı.

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