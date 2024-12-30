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        Kazada yola savrulan yaralı baba-kız birbirine sarıldı

        AKSARAY'ın Eskil ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Coşkun Dağlı (33) ile kızı Nazlı Gül (4) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 14:25 Güncelleme: 30.12.2024 - 14:30
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        Kazada yola savrulan yaralı baba-kız birbirine sarıldı
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        AKSARAY'ın Eskil ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Coşkun Dağlı (33) ile kızı Nazlı Gül (4) yaralandı. Yola savrulan baba- kız birbirine sarılırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaza, 28 Aralık saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Döndü Gökçe Z. (27) yönetimindeki otomobil ara sokaktaki kavşakta Coşkun Dağlı'nın kullandığı motosikletle çarpıştı. Dağlı ve arkasındaki kızı Nazlı Gül Dağlı, yola savrulurken, otomobil ise duvara çarptı. Kazanın ardından Coşkun Dağlı ile kızı birbirine sarıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Markete gittikleri öğrenilen yaralı 4 çocuk babası Coşkun ve kızı Nazlı Gül, ambulansla Eskil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayağında kırık olduğu belirlenen Coşkun Dağlı ve çenesinde kırık oluşan Nazlı Gül, buradaki müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Baba ve kızının tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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