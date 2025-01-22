Yangında ölen 3 yaşındaki Ecrin, toprağa verildi

AKSARAY'da tek katlı evde çıkan yangında hayatını kaybeden Ecrin Argun (3), son yolculuğuna uğurlandı. Dumandan etkilenen anneanne Meryem Argun (59) ve 4 torunu ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde tek katlı kerpiç müstakil evde, dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Bu sırada kümesteki hayvanları sulayan anneanne Meryem Argun, içerideki 4 torununu evden çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangına uykuda yakalanan Ecrin Argun’un cansız bedenine ulaştı. Tahliye sırasında dumandan etkilenen Meryem Argun ile 4 torunu tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anneanne ve 4 torunu tedavilerinin ardından taburcu oldu.

MİNİK ERCİN, DEFNEDİLDİ

Yangında ölen Ecrin'in cenazesi bugün Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi'nde kılınan namaz sonrası Ervah Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze namazına Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Argun ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Ecrin’in 29 Aralık’ta da yeni yaşına girdiği öğrenildi.