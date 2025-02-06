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        Patlayan lastiği değiştirenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

        AKSARAY'daemniyet şeridine çekilen minibüsün patlayan lastiğini değiştirmek isteyenlere otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 12:43 Güncelleme: 06.02.2025 - 12:45
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        Patlayan lastiği değiştirenlere otomobil çarptı: 2 ölü, 7 yaralı
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        AKSARAY'daemniyet şeridine çekilen minibüsün patlayan lastiğini değiştirmek isteyenlere otomobil çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 04.00 sıralarında Niğde-Ankara otoyolunun 157'nci kilometresinde meydana geldi. Mardin'den İstanbul'a minibüsü ile giden Ahmet Deniz (28), lastik patlayınca 34 BMA 234 plakalı aracını emniyet şeridine park etti. Deniz ardından işaretleme yaparak lastik değiştirmek istedi. Bu sırada Ahmet Deniz ile kendisine yardım eden yakınlarına ve minibüse, Suriye uyruklu Ahmet Raouk (46) yönetimindeki 46 MA 5158 plakalı otomobil çarptı. Kazada Ahmet Deniz'in kardeşi İrem Deniz (20) ile sürücü Ahmet Raouk hayatını kaybetti, sürücü Ahmet Deniz, akrabaları Murat Deniz (26), Bahar Deniz (22), İryal Deniz (53), Aryanur Deniz (6) İlknur Deniz (8) ve Miraç Deniz (1) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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