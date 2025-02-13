Aksaray'da okullara kar tatili
AKSARAY'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
AKSARAY’da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Aksaray’da etkili olan kar yağışının yarın da etkisini sürdüreceğinin beklenmesi üzerine Aksaray Valiliği il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 14 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli personelimiz ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.
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