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        Aksaray'da okullara kar tatili

        AKSARAY'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 19:15 Güncelleme: 13.02.2025 - 19:20
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        Aksaray'da okullara kar tatili
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        AKSARAY’da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

        Aksaray’da etkili olan kar yağışının yarın da etkisini sürdüreceğinin beklenmesi üzerine Aksaray Valiliği il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 14 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli personelimiz ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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