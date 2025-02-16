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        Kuzeyboru - Sarıyer Belediyespor: 3-1

        SALON:AksarayHAKEMLER: Burhan İlhan, Ahmet ÇenesizKUZEYBORU:Dimitrova, Gamze Kılıç, Yaren Işık, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Liray Akpınar, Buket Gülübay, Güldeniz Önal, Janset Cemre Erkul)SARIYER BELEDİYESPOR : Buse Çilkız, Strunjack, İrem Çor, Ezgi Akyaldız, Begüm Hepkaptan, Meryem Boz,(Berre İnce, Arzum Tezcan, Luna, Fatmanur Yılmaz, Selen Naz Selçuk, Eylül Durgun, Kübra Evsen)SETLER: 20-25, 25-18, 25-17, 25-19SÜRE: 101 dakikaVoleybol Sultanlar Ligi'nin 21'inci haftasında Kuzeyboru, sahasında ağırladığı Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti .

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 16:45 Güncelleme: 16.02.2025 - 16:50
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        Kuzeyboru - Sarıyer Belediyespor: 3-1
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        SALON:Aksaray

        HAKEMLER: Burhan İlhan, Ahmet Çenesiz

        KUZEYBORU:Dimitrova, Gamze Kılıç, Yaren Işık, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Liray Akpınar, Buket Gülübay, Güldeniz Önal, Janset Cemre Erkul)

        SARIYER BELEDİYESPOR : Buse Çilkız, Strunjack, İrem Çor, Ezgi Akyaldız, Begüm Hepkaptan, Meryem Boz,(Berre İnce, Arzum Tezcan, Luna, Fatmanur Yılmaz, Selen Naz Selçuk, Eylül Durgun, Kübra Evsen)

        SETLER: 20-25, 25-18, 25-17, 25-19

        SÜRE: 101 dakika

        Voleybol Sultanlar Ligi’nin 21'inci haftasında Kuzeyboru, sahasında ağırladığı Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti .

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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