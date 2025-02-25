İşitme Engelli erkek Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonasına Aksaray'da hazırlanıyor

İŞİTME Engelli Erkek Futsal Milli Takımı, Sırbistan’da oynanacak Avrupa Şampiyonası eleme maçlarına Aksaray’da hazırlanıyor. Teknik direktör Yusuf Soylu, "İlk kampımızı gerçekleştiriyoruz. 14 Mart'ta maçlarımız başlayacak. 4’lü grupta İlk 2 sırada yer alan takımlar Avrupa Şampiyonası’na önümüzdeki yıl gitmeye hak kazanacak” dedi.

İşitme Engelli Erkek Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçları için 1'inci hazırlık kampını Aksaray Paralimpik Oyunlar Hazırlık Merkezi'nde sürdürüyor. Milliler, 2'nci kamp çalışmasının ardından da eleme maçlarını oynayacak. Teknik direktör Yusuf Soylu, şunları söyledi:

''İşitme Engelliler Futsal A Milli Erkek takımı ile birlikte Sırbistan’a gideceğiz. Bunun için ilk kampımızı gerçekleştiriyoruz. Sırbistan’da önümüzdeki yıl Avrupa Şampiyonası oynanacak. Biz de Avrupa şampiyonasının eleme maçları için orada 3 maç oynayacağız. Sırbistan’dan sonra İtalya’da Dünya Şampiyonası olacak. Onun içinde 3 kamp yapacağız. 20 kişilik sporcu ekimizle çalışıyoruz. İkinci kampımızda oyuncu grubunu 12'ye düşürüp 10 günlük kamp sonrası Sırbistan’a gideceğiz.14 Mart'ta maçlarımız başlayacak. 4’lü grupta İlk 2 sırada yer alan takımlar Avrupa Şampiyonası’na önümüzdeki yıl gitmeye hak kazanacak”

'TAKIMIMIZIN GEÇMİŞİ BAŞARILARLA DOLU'

Başarılı bir takım olduklarını ifade eden Soylu, "Arkadaşlarımız Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu. Birkaç kez dünya şampiyonu, birkaç kez Avrupa şampiyonu ve 2017 yılındaki olimpiyat şampiyonu sporcularımız. Aralarına artık ilave genç oyuncuları da dahil etmeye çalışıyoruz. Alttan gelen ekibi araştırarak işitme engelli popülasyonunu araştırarak bu şekilde oyuncu gurubunun sirkülasyonunu devam ettirerek bu başarıyı devam ettireceğiz. Daha önceki gibi gururla, başarılarla temsil ettiysek şimdi de öyle yapacağız. Kampımız 10 gün sürecek'' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İşitme Engelli Erkek Futsal Milli Takımı idmanından görüntüsü

- Takımın idmanından genel detaylar

- İşitme Engelli Erkek Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü Yusuf Soylu’nun açıklaması