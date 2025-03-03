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        Aksaray'da halkı sahura bando takımı uyandırdı

        AKSARAY'da, ramazan ayının ikinci gününde halkı sahura bando takımı uyandırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 10:03 Güncelleme: 03.03.2025 - 10:05
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        Aksaray'da halkı sahura bando takımı uyandırdı
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        AKSARAY'da, ramazan ayının ikinci gününde halkı sahura bando takımı uyandırdı.

        Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Emre Ağaçdelen, farkındalık oluşturmak için mahalleliyi sahura, ramazan ayının gelenekseli olan davul yerine bando takımı ile uyandırdıklarını söyledi. Ağaçdelen, Aksaray 68 Bando Takımı ile sokakları tek tek gezdi. Mahallede yaşayan bazı kişiler, bando takımını cep telefonları kamerasına kaydederken, bazıları ise Türk bayrağı sallayıp marşlara eşlik etti.

        Muhtar Ağaçdelen, "Mahallemizde bir farkındalık yaratmak için Aksaray 68 Bando takımıyla birlikte bütün caddelerini 1,5 saat boyunca gezdik. Mahalle sakinlerimiz balkonlarından el sallayarak, Türk bayrağı açarak bizleri bir sevgi seli göstererek karşılık verdiler. Biz de büyük bir mutluluk duyduk. Ramazan ayı boyunca farklı etkinlikler yapmayı arzuluyoruz. Aksaray 68 ekibine teşekkür ederim. Çok güzel bir farkındalık oldu. Görenler bir şaşkınlık içerisindeydi" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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