Kazada engelli kaldı, basketbolla hayata bağlandı

AKSARAY'da trafik kazası sonrası sağ bacağı diz üstünden kesilen ve basketbolla hayata tutunan Özgenç Güngör (40), son 2 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü'nde forma giyiyor. Güngör, "Askerlik yapamamıştım. Takımdaki görevimi bir nevi askerlik gibi görüyorum. Devletime ve vatanıma hizmet etmeyi seviyorum" dedi.

Özgenç Güngör, 11 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası sağ bacağı diz üstünden kesilince tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Hayata basketbolla tutunan ve 15 yıldır tekerlekli basketbol takımlarında forma giyen 3 çocuk babası Güngör, 2 yıldır da Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü'nde forma giyiyor. Eğitimini de yarı da bırakmayıp açık liseden mezun olduktan sonra 2021 yılında Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yöneticilik Bölümü'nü kazanan ve şu an 3'üncü sınıfa giden Güngör, aynı zamanda adliyede de danışman olarak görev yapıyor.

'PROTEZLE HAYATIMI DEVAM ETTİRİYORUM'

Sağ ayağını diz üstünden kaybettiğini belirten Özgenç Güngör, “Şu anda protezle hayatımı devam ettiriyorum. Yaşadığım kazanın ardından basketbolla hayata tutunmaya çalıştım. Bir taraftan da eğitimime devam ettim. Açık liseden mezun olduktan sonra 2021 yılında Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yöneticilik Bölümü'nü kazandım. Tabii 15 yıldır da tekerlekli sandalye basketbol takımlarında oynuyorum. 2 yıldır da Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü'nde forma giyiyorum. Askerlik yapamamıştım. Takımdaki görevimi bir nevi askerlik gibi görüyorum. Devletime ve vatanıma hizmet etmeyi seviyorum. Askeri otobüsler, askeri araçlar, maçlara konvoylarla gitmek ve askerlerin bize yaptığı hizmetler, disiplin çok güzel" dedi.

'BENİ SİVİL OLARAK İÇLERİNE KABUL ETTİLER'

Güngör, "Şu an takım olarak da iyi bir yerdeyiz. Daha önce Avrupa'da da kupa alıp, başarı elde ettik. Fransa'da başarı olunca Türk vatandaşlarımız geldi. Türk bayrakları eşliğinde İstiklal Marşı'mızı söylememiz beni çok etkiledi. Bizdeki disiplin diğer takımlardan çok farklı. Askeri disiplini sporda da sürdürüyoruz. Takımdaki arkadaşlarımızdan gazilerimizin çok değişik hikayeleri var. Bordo bereli arkadaşımız Ahmet Karakuş, yakın çatışmada 8 kurşunla gazi olmuş. Yine 5 arkadaşı patlamada şehit olmuş. 2 bacağını diz üstünden kaybeden Gazi Hasan Çeçen'in hikayesi beni çok etkiledi. Şu anda onlarla beraber oynuyoruz. Beni sivil olarak içlerine kabul ettikleri için onlara bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.