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        Tartıştığı kişiyi tüfekle bacaklarından vurdu

        AKSARAY'da Muhammed Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 23:14 Güncelleme: 14.03.2025 - 23:20
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        Tartıştığı kişiyi tüfekle bacaklarından vurdu
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        AKSARAY'da Muhammed Ç. (18), tartıştığı Mert Öztürk’ü (16) av tüfeğiyle bacaklarından vurdu.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi 1228 Sokak’ta meydana geldi. Muhammed Ç. ile Mert Öztürk arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed Ç., av tüfeğiyle Mert Öztürk’ün bacaklarına ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla her iki bacağından da yaralanan Mert Öztürk, kanlar içinde yığıldı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Öztürk, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Ç. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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