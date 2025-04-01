Protez ayakla yürümeye başlayan gazi: Çifte bayram yaşayacağız

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe' operasyonlarında görev alan Sözleşmeli Er Salih Yakup Demiray (24), el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2023 yılında sol ayağını kaybetti. Tedavisi süren ve protez ayağıyla yürümeye başlayan Demiray, "Ayağımdaki test protezi ile tekrar hayata dönmek çok güzel bir duygu. Bayram sonrası takılacak asıl protez ile çifte bayram yaşayacağız" dedi.

Aksaray'da yaşayan Salih Yakup Demiray, sözleşmeli er olarak görev yaptığı 'Pençe' operasyonları kapsamında, 8 Temmuz 2023'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu sol ayağını kaybetti. Gazi Demiray, Ankara'da tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA), ameliyat sonrası test proteziyle tekrar yürümeye başladı. Demiray’ın tedavisi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ediyor.

Salih Yakup Demiray, yaşadıklarını anlatarak, "2021 yılının Eylül ayında sözleşmeli olarak görevime Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Komando Alayı’nda başladım. 2 yıl sonra Irak’ın kuzeyine göreve gittik. Orada makineli tüfek nişancısı olarak görevimi en iyi şekilde yapıyordum. 8 Temmuz 2023 tarihinde el yapımı patlayıcıya basmam sonucu gazi oldum. Sol ayağım ampute edildi. Patlama anında 10 saniye kilitlendim. Rabb'ime şükürler olsun, gözlerim açıldı. Ondan sonra olayın nasıl olduğunu idrak etmeye çalıştım. Komutanım ilk müdahalemi yaptı. 10 dakika sonra helikopterle Hakkari Işıklı Hastanesi’nde müdahale sonrası Ankara GATA’ya sevk edildim. İlk ameliyatım kurtarmak amaçlı oldu. Sol göbek tarafımdan parça alınıp sol bacak ucuna ameliyatla nakledildi. Çok şükür ameliyat başarılı geçti ve şimdi tuttu" dedi.