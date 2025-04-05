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        Aksaray'da zincirleme kazada yaralanan 10 kişi taburcu oldu

        AKSARAY'da12 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 10 kişi, tedavileri sonrası taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 14:14 Güncelleme: 05.04.2025 - 14:20
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        Aksaray'da zincirleme kazada yaralanan 10 kişi taburcu oldu
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        AKSARAY'da12 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 10 kişi, tedavileri sonrası taburcu edildi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara- Niğde Otoyolu Ortaköy mevkisinde meydana geldi. Kentte etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle görüş mesafesinin düşüp, yolun kayganlaştığı bölgede 12 araç zincirleme kazaya karıştı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 10 kişi, tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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