Profesör ve öğrencileri, Adıyaman'daki köy okullarına kütüphane kuruyor

AKSARAY Üniversitesi'nden Prof. Dr. Süleyman Yılmaz ve öğrencileri, depremden etkilenen Adıyaman’ın iki köy okuluna, kütüphane kurmak için kampanya başlattı. Prof. Dr. Yılmaz, “Öğrencilerimizle birlikte şubat ayında başlattığımız kampanyamızı mayıs ayında tamamlayıp, üniversitemizin bize sağladığı otobüsle iki köy okuluna ulaştıracağız. İki köy okuluna yaklaşık 6 bin kitap götürüp 3’er binlik 2 kütüphane kuracağız” dedi.

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, fakültedeki çalışma kapsamında üniversitede öğrenim gören öğretmen adaylarıyla birlikte 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'ın 2 köy okuluna, kütüphane kurmayı hedeflediklerini anlattı.

‘AMACIMIZ OKUMA KÜLTÜRÜNÜ ZENGİNLEŞTİRMEK’

Prof. Dr. Yılmaz, "10 yıldır 'Topluma Hizmet Uygulaması' dersi kapsamında öğrencilerimiz ve kitapseverlerle birlikte köy okullarında çocuklarımızın kitaba erişebilirliğini sağlamak açısından çalışmalarımız sürüyor. Kuracağız 2 kütüphaneyle 15’inci kütüphanemizi kurmuş olacağız. Yaklaşık olarak 42 bin kitaba ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Son yaşanan deprem sonrası Adıyaman’ı seçtik. Öğrencilerimizle birlikte şubat ayında başlattığımız kampanyamızı, mayıs ayında tamamlayıp üniversitemizin bize sağladığı otobüsle ilgili iki köy okuluna ulaştıracağız. İki köy okuluna yaklaşık 6 bin kitap götürüp, 3’er binlik 2 kütüphane kuracağız. Amacımız okuma kültürünü zenginleştirmek” diye konuştu.