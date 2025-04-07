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        Profesör ve öğrencileri, Adıyaman'daki köy okullarına kütüphane kuruyor

        AKSARAY Üniversitesi'nden Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 10:48 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:50
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        Profesör ve öğrencileri, Adıyaman'daki köy okullarına kütüphane kuruyor
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        AKSARAY Üniversitesi'nden Prof. Dr. Süleyman Yılmaz ve öğrencileri, depremden etkilenen Adıyaman’ın iki köy okuluna, kütüphane kurmak için kampanya başlattı. Prof. Dr. Yılmaz, “Öğrencilerimizle birlikte şubat ayında başlattığımız kampanyamızı mayıs ayında tamamlayıp, üniversitemizin bize sağladığı otobüsle iki köy okuluna ulaştıracağız. İki köy okuluna yaklaşık 6 bin kitap götürüp 3’er binlik 2 kütüphane kuracağız” dedi.

        Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, fakültedeki çalışma kapsamında üniversitede öğrenim gören öğretmen adaylarıyla birlikte 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'ın 2 köy okuluna, kütüphane kurmayı hedeflediklerini anlattı.

        ‘AMACIMIZ OKUMA KÜLTÜRÜNÜ ZENGİNLEŞTİRMEK’

        Prof. Dr. Yılmaz, "10 yıldır 'Topluma Hizmet Uygulaması' dersi kapsamında öğrencilerimiz ve kitapseverlerle birlikte köy okullarında çocuklarımızın kitaba erişebilirliğini sağlamak açısından çalışmalarımız sürüyor. Kuracağız 2 kütüphaneyle 15’inci kütüphanemizi kurmuş olacağız. Yaklaşık olarak 42 bin kitaba ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Son yaşanan deprem sonrası Adıyaman’ı seçtik. Öğrencilerimizle birlikte şubat ayında başlattığımız kampanyamızı, mayıs ayında tamamlayıp üniversitemizin bize sağladığı otobüsle ilgili iki köy okuluna ulaştıracağız. İki köy okuluna yaklaşık 6 bin kitap götürüp, 3’er binlik 2 kütüphane kuracağız. Amacımız okuma kültürünü zenginleştirmek” diye konuştu.

        KIBRIS’TAN 6 KOLİ KİTAP GELDİ

        Kampanyayı duyup kitap gönderenlerin de olduğu ifade eden Süleyman Yılmaz, şunları söyledi:

        “Gazeteciler aracılığı ile Türkiye geneli ve yavru vatan Kıbrıs'a kadar kampanyamızın sesi ulaşıyor. DHA’nın geçen yıl yaptığı haberle birlikte Kıbrıs’tan bize 6 koli kitap gönderildi. Bunun yanında 92 yaşındaki Dr. Mürüvvet Türkili akademisyen, kızıyla Mersin’den bize destek verdiler. Aksaray’daki halkla birlikte güzel bir sinerji oluşturduk. Buna sosyoloji ve ilahiyat bölümü öğrencilerimiz de katıldı. Sosyal Bilimler Lisesi'nin Sosyal Duyarlılık Kulübü öğrencileri bize kitap desteği verecekler. Böylece kolektif bir anlayışı da oluşturmuş oluyoruz”

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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