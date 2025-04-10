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        Aksaray'da kar yağışı

        AKSARAY'da nisan ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok mahalle ve köy beyaza bürünürken, öğrenciler ise kar topu oynadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 10:57 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:00
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        Aksaray'da kar yağışı
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        AKSARAY'da nisan ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok mahalle ve köy beyaza bürünürken, öğrenciler ise kar topu oynadı.

        Kentte bu yıl kurak geçen kış mevsiminin ardından nisanda yağan karla, birçok köy ve mahalle beyaza büründü. Sabah okula gelen öğrenciler, kar topu oynayıp, kar keyfini yaşadı. Koçpınar Elmacık Şehit Halil Köksal İlkokulu Müdürü Eyyüp Aba, "Bugün 10 Nisan Perşembe günü hiç beklemediğimiz bir karlı güne uyandık. Bize de bir sürpriz oldu. Karlı beyaz bir örtünün altında öğrencilerimizle birlikte kar topu eğlencesiyle güne başladık. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Bizim için de bahar ayında beklemediğimiz çok güzel bir sürpriz oldu. Biz de kar topu savaşı ile kardan adam yaptık'' dedi.

        Okulda eğitim alan 4’üncü sınıf öğrencisi Melisa Başer ise "Sabah uyandığımda kar yağıyordu. Üstümüzü giyinip okula geldik. Teneffüslerde kar topu oynadık. Karı çok seviyoruz” dedi.

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