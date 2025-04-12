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        Prizden yangın çıktı; 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

        AKSARAY'da üçlü prizden çıkan yangında, 1'i çocuk, 3 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:48 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:50
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        Prizden yangın çıktı; 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi
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        AKSARAY'da üçlü prizden çıkan yangında, 1’i çocuk, 3 kişi dumandan etkilendi.

        Taşpazar Mahallesi 843'üncü Sokak'taki 6 katlı binanın 6'ncı katında saat 06.30 sıralarında oturma odasında kullanılan üçlü priz henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Uykudan uyanıp, evindeki dumanı fark eden Hüseyin Çevik (39), kızı Elif Nehir Çevik (7) ile Sümeyye Velioğulları’nı (33) alevler arasından dışarı çıkardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, alevlere müdahale edip, kısa sürede yangını söndürdü. Kulağından yaralanan ve dumandan etkilenen Hüseyin Çevik, "Biz uyurken üçlü prizden yangın çıkmış, yoğun duman soludum" dedi.

        Hüseyin Çevik, Elif Nehir Çevik ve Sümeyye Velioğulları ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evin bir odası kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri

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