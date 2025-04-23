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        Kapıyı kırıp girdiği evde eşini darbetti

        AKSARAY'da hakkındaki uzaklaştırma kararı 4 gün önce biten Oğuzhan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:52 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:55
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        Kapıyı kırıp girdiği evde eşini darbetti
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        AKSARAY'da hakkındaki uzaklaştırma kararı 4 gün önce biten Oğuzhan K. (37), demir kapısını kırıp girdiği evde Berna K.'yi (37) darbetti. Berna K.’nin Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım talebi üzerine adrese sevk edilen ekipler, Oğuzhan K.’yi evde yakalayıp, gözaltına aldı.

        Olay, saat 12.00 sıralarında, Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Berna K., uzaklaştırma kararı 4 gün önce biten 15 yıllık eşi Oğuzhan K. evin demir kapısını kırmak isteyince KADES uygulamasıyla yardım istedi. Polisler gelene kadar kapıyı kırıp içeri giren Oğuzhan K., balkonda Berna K.'yi çocuklarının gözü önünde darbetti. Yaralanan Berna K., yere yığıldı. Eve gelen polis ekipleri Oğuzhan K.'yi gözaltına aldı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Berna K., sedyede hastaneye girerken, "Ayrılma aşmasındaki eşim beni darbetti. Daha önce de şiddet görmüştüm. Eşimden şikayetçiyim, çocuğumun yanında beni bu hale getirdi. Bana saldırdığında öldürmek istedi. Polisler gelmese canımı kurtaramayacaktım" dedi.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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