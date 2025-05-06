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        Annesini ziyarete giderken kazada öldü

        AKSARAY'da Türkan Yıldız (41), annesini ziyarete giderken kullandığı otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 16:25 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:30
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        Annesini ziyarete giderken kazada öldü
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        AKSARAY’da Türkan Yıldız (41), annesini ziyarete giderken kullandığı otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Sarıkaraman köyü yakınlarında meydana geldi. Oturduğu Bozkır köyünden Sarıkaraman köyündeki annesini ziyaret etmek için yola çıkan 3 çocuk annesi Türkan Yıldız yönetimindeki 68 AAP 694 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.E. (60) yönetimindeki 68 FA 615 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Yıldız ile diğer araçtaki Y.E. (41) ve A.E. (16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ortaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Türkan Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

        Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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