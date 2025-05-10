Fatih Erbakan: Gençler ev hayali kuramıyor

YENİDENRefah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Büyük şehirlerde ev kurma ile evlenme maliyeti 750 bin ile 1 milyon arasında. Böyle bir durumda gençler ev hayali kuramıyor. Çünkü diplomalı ama işsizler. Bu şartlar altında gençlerin evlenmesi ve yuva kurması mümkün değil" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Aksaray 2. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede partililere seslenen Erbakan, "Bizim çağrımıza, aziz milletimiz kulak verdi. Geçirmiş olduğumuz 2 seçimde aldığımız sonuçlardan biliyoruz. Aralarında 10 ay gibi kısa süre olan 2 seçimde oylarını yüzde 100'ün üzerinde artırarak, 31 Mart'ta yüzde 7'lik oy oranına ulaşmış ve Türkiye'nin 3'üncü büyük siyasi partisi haline gelmiştir. Üye sayımızsa bugün itibariyle 650 bin üyesi ile Yeniden Refah Partimiz, sadece oy oranı bakımından değil, üye sayısında Türkiye'nin 3’üncü siyasi partisi olmuştur. 2024 yılında tüm partiler AK Parti dahil 210 bin artırırken, bizse 257 bin arttırarak 2024 büyüme şampiyonu olmuştur" dedi

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