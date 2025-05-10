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        Fatih Erbakan: Gençler ev hayali kuramıyor

        YENİDENRefah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Büyük şehirlerde ev kurma ile evlenme maliyeti 750 bin ile 1 milyon arasında.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 17:42 Güncelleme: 10.05.2025 - 17:45
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        Fatih Erbakan: Gençler ev hayali kuramıyor
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        YENİDENRefah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Büyük şehirlerde ev kurma ile evlenme maliyeti 750 bin ile 1 milyon arasında. Böyle bir durumda gençler ev hayali kuramıyor. Çünkü diplomalı ama işsizler. Bu şartlar altında gençlerin evlenmesi ve yuva kurması mümkün değil" dedi.

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Aksaray 2. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede partililere seslenen Erbakan, "Bizim çağrımıza, aziz milletimiz kulak verdi. Geçirmiş olduğumuz 2 seçimde aldığımız sonuçlardan biliyoruz. Aralarında 10 ay gibi kısa süre olan 2 seçimde oylarını yüzde 100'ün üzerinde artırarak, 31 Mart'ta yüzde 7'lik oy oranına ulaşmış ve Türkiye'nin 3'üncü büyük siyasi partisi haline gelmiştir. Üye sayımızsa bugün itibariyle 650 bin üyesi ile Yeniden Refah Partimiz, sadece oy oranı bakımından değil, üye sayısında Türkiye'nin 3’üncü siyasi partisi olmuştur. 2024 yılında tüm partiler AK Parti dahil 210 bin artırırken, bizse 257 bin arttırarak 2024 büyüme şampiyonu olmuştur" dedi

        'TÜRKİYE'DE AİLE BAŞINA ÇOCUK SAYISI 1,5 GERİLEDİ'

        Erbakan, "2025 yılını, 'Aile Yılı' ilan etmek güzel ama gençlerimiz evlenemiyorlar. İş sahibi olmadıkları için evlenemiyorlar. İş sahibi olsalar bile aldıkları gelir, evlenmeye ve yuva kurmaya yetecek bir gelir değil. Büyük şehirlerde ev kurma ile evlenme maliyeti 750 bin ile 1 milyon arasında. Böyle bir durumda gençler ev hayali kuramıyor. Çünkü diplomalı ama işsizler. Bu şartlar altında gençlerin evlenmesi ve yuva kurması mümkün değil. Türkiye'de resmi verilere göre genç işsizlik yüzde 20'yi geçmiş. Ama asıl gerçekse yüzde 30’lar seviyesinde. Sayın Cumhurbaşkanı, 'Nüfusumuz azalmaya başladı, bu bir beka sorunudur' diyor ama asıl olarak hükümetin ekonomi politikaları beka sorunudur. Çünkü nüfusun azalmasına sebep olansa ekonomik sıkıntılar, işsizlik, yoksulluk ve özellikle genç işsizlik oranı nüfusumuzun azalmasına sebep olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı her fırsatta 3 çocuk çağrısı yaparken, bugün Türkiye'de aile başına çocuk sayısı 1,5 geriledi. Bunun 1,5 gerilemesi demek, nüfusun yaşlanması demek. Evet, tehlike canları çalıyor" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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