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        15 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki arkadaşını havalı tüfekle bacağından vurdu

        AKSARAY'da ortaokul öğrencisi Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 22:38 Güncelleme: 21.05.2025 - 22:40
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        15 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki arkadaşını havalı tüfekle bacağından vurdu
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        AKSARAY’da ortaokul öğrencisi Y.Ç. (15), güvercinlerini göstermek için eve götürdüğü arkadaşı Derman Ali Yerli’yi (12) havalı tüfekle bacağından vurdu.

        Olay, saat 19.30 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 7’nci sınıf öğrencisi Y.Ç., okul çıkışı arkadaşı Derman Ali Yerli’yi güvercinlerini göstermek için evine götürdü. Yerli, evine dönmek isteyince Y.Ç., arkadaşını havalı tüfekle bacağından vurdu. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yerli’yi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olayı duyup hastaneye gelen Derman Ali Yerli’nin annesi Filiz Yerli, “Oğluma okul çıkışı arkadaşı ‘güvencin göstereceğim’ diyor ve zorla götürüyor. ‘Oğlum eve gideceğim’ deyince havalı tüfekle ateş ediyor. Vuran 15 yaşında bir çocuk, kendi evinin bahçesinde vurmuş” dedi.

        Polis ekipleri Y.Ç.’yi havalı tüfekli birlikte yakalayıp, çocuk şubeye götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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