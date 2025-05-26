TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışına sürücü, 20 dakikalık çalışmayla kurtarıldı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Aksaray- Konya kara yolu Nevşehir kavşağında meydana geldi. Murat Eraslan Kılıç’ın kullandığı 06 NL 017 plakalı otomobil, Bekir İndirim (31) yöntemindeki 71 BB 155 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilin direksiyonda sıkışan sürücüsü Kılıç, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasıyla kurtarılan Kılıç, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Murat Eraslan Kılıç’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şok geçiren TIR sürücü Bekir İndirim ise gözaltına alındı.

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