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        Kurban keserken bıçakla kendini yaraladı, 'daha önce hiç olmamıştı' dedi

        AKSARAY'da kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayan kişiler, hastanelere başvurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 11:43 Güncelleme: 06.06.2025 - 11:43
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        Kurban keserken bıçakla kendini yaraladı, 'daha önce hiç olmamıştı' dedi
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        AKSARAY'da kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayan kişiler, hastanelere başvurdu. Elinden yaralanan Cem Ayhan, “Daha önce hiç olmamıştı. Bu kez elime kaçırdım. Kurbanda olacak bir kaza yaşadık” dedi.

        Kentte, Kurban Bayramı'nın ilk günü önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralanınca hastanenin yolunun tuttu. Elinden yaralanan Cem Ayhan, “Elime bıçak kaçırdım. Daha önce hiç olmamıştı. Bu kez elime kaçırdım. Kurbanda olacak bir kaza yaşadık” dedi.

        Eline bıçağı kaydırıp kestiğini belirteni Burak Arıbaş ise “Ben alışkın olmama rağmen, bu yıl hayvan durmayınca elimi kestim” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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