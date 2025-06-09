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        Düğün yolunda kaza: 2'i ağır, 6 yaralı

        AKSARAY'da, düğüne giden ailenin içinde olduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 14:44 Güncelleme: 09.06.2025 - 14:50
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        Düğün yolunda kaza: 2'i ağır, 6 yaralı
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        AKSARAY’da, düğüne giden ailenin içinde olduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında, Aksaray-Adana kara yolunun 24’üncü kilometresinde meydana geldi. Sarıyahşi ilçesinden Adana’ya, yakınlarının düğününe giden Davut Özdemir (34) yönetimindeki 06 BTM712 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Sürücü Davut Özdemir ile Sultan Özdemir (69), Nusret Özdemir (27), Miraç Özdemir (6), Ömer Asaf Özdemir (4) ile Behçet Duygucu (64) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sultan Özdemir ile Nusret Özdemir’in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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