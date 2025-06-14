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        Tartıştığı üvey ablasını bıçaklayarak öldürdü, saklandığı evde yakalandı

        AKSARAY'daCeylan İlbay (29), borç-alacak kavgası nedeniyle tartıştığı üvey ablası Figen Bozkurt'u göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 12:54 Güncelleme: 14.06.2025 - 13:00
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        Tartıştığı üvey ablasını bıçaklayarak öldürdü, saklandığı evde yakalandı
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        AKSARAY'daCeylan İlbay (29), borç-alacak kavgası nedeniyle tartıştığı üvey ablası Figen Bozkurt'u göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Kaçan Ceylan İlbay, sevgilisiyle saklandığı evde yakalandı.

        Olay, dün saat 02.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında borç-alacak meselesi yüzünden üvey ablası Figen Bozkurt ile telefonda tartışan Ceylan İlbay, evden aldığı bıçakla ablasının evinin önüne gitti. İkili, apartmanın girişinde tartışmaya devam etti. Ceylan İlbay, yanında getirdiği bıçakla ablasının göğsünden ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, Bozkurt'u Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bozkurt, kurtarılamadı.

        TUTUKLANDI

        Olay yerinden kaçan Ceylan İlbay, sevgilisi Y.B. (33) ve kuzeni C.İ. (31) ile saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Y.B. ile C.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ceylan İlbay tutuklandı. Figen Bozkurt ise Aksaray'da toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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