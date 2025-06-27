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        Aksaray'da otomobil, takla attı; 3 yaralı

        AKSARAYda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 19:41 Güncelleme: 27.06.2025 - 19:45
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        Aksaray'da otomobil, takla attı; 3 yaralı
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        AKSARAYda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attı. Kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Kazıcık köyü yakınlarında meydana geldi. Mahmut Çelebi (20) yönetimindeki 68 ABT 547 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp savrularak, ayçiçeği tarlasına takla atarak düştü. Kazada, muayeneye gittikleri hastaneden döndükleri öğrenilen sürücü Mahmut Çelebi ile eşi Fatmanur Çelebi (20) ile 4 aylık çocukları Asel Çelebi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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