Aksaray'da fabrikada patlama: 1 ölü, 3 yaralı
AKSARAY'da su depolama tankı üretimi yapan fabrikada, tankın sızdırmazlık testi sırasında meydana gelen patlamada Yakup Gül (40) öldü, 3 işçi de yaralandı.
AKSARAY'da su depolama tankı üretimi yapan fabrikada, tankın sızdırmazlık testi sırasında meydana gelen patlamada Yakup Gül (40) öldü, 3 işçi de yaralandı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki su depolama tankı üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Yakup Gül ve 3 işçi, tankın sızdırmazlık testini yaptığı sırada belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada Gül ve 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 çocuğundan biri de aynı fabrikada çalışan 3 yıllık işçi Gül, sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Yaralı 3 işçi de ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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