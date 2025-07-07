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        Aksaray'da fabrikada patlama: 1 ölü, 3 yaralı

        AKSARAY'da su depolama tankı üretimi yapan fabrikada, tankın sızdırmazlık testi sırasında meydana gelen patlamada Yakup Gül (40) öldü, 3 işçi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 11:00 Güncelleme: 07.07.2025 - 11:00
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        Aksaray'da fabrikada patlama: 1 ölü, 3 yaralı
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        AKSARAY'da su depolama tankı üretimi yapan fabrikada, tankın sızdırmazlık testi sırasında meydana gelen patlamada Yakup Gül (40) öldü, 3 işçi de yaralandı.

        Olay, saat 09.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'ndeki su depolama tankı üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Yakup Gül ve 3 işçi, tankın sızdırmazlık testini yaptığı sırada belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada Gül ve 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 çocuğundan biri de aynı fabrikada çalışan 3 yıllık işçi Gül, sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Yaralı 3 işçi de ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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