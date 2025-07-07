Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Şehit Özkanlı, öğrencilere burs ve harçlık veriyormuş

        PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın (25), 1 öğrenciye 12 ay boyunca burs, kendisi gibi yetim öğrencilere de 2 yıldır öğretmenleri aracılığıyla harçlık verdiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 16:25 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Özkanlı, öğrencilere burs ve harçlık veriyormuş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın (25), 1 öğrenciye 12 ay boyunca burs, kendisi gibi yetim öğrencilere de 2 yıldır öğretmenleri aracılığıyla harçlık verdiği ortaya çıktı.

        Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı, şehit oldu. 2023 yılında göreve başlayan bekar Özkanlı'nın acı haberi, dün memleketi Aksaray'daki annesi Huriye Özkanlı'ya askeri yetkililerce bildirildi.

        KENDİSİ GİBİ ÖĞRENCİLERE SAHİP ÇIKMIŞ

        Babası Ali Özkanlı'nın hayatının kaybetmesinin ardından kardeşi ile yetim olarak büyüyen şehit Özkan Özkanlı'nın liseyi öğretmenlerinin desteği ile tamamladığı öğrenildi. Ortaköy Şehit Rifat Kahyaoğlu Anadolu Lisesi'nden 2018 yılında mezun olan Özkanlı'nın sözleşmeli er olarak göreve başladıktan sonra da öğretmenleriyle teması kesmediği, onların aracılığıyla bir öğrenciye 12 ay boyunca burs verdiği, 2 yıldır da bayram ve çeşitli özel günlerde yetim öğrencilere harçlık gönderdiği ortaya çıktı.

        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın cenazesi, yarın öğle vakti Ortaköy ilçesinde düzenlenecek askeri tören sonrası Namlıkışla Köyü Mezarlığı'nda defnedilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!

        Benzer Haberler

        Aksaray'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
        Aksaray'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
        Aksaray'da fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Aksaray'da fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Tuz Gölü'ne açılan sondaj destekli kanal, gölün misafirleri flamingolara ca...
        Tuz Gölü'ne açılan sondaj destekli kanal, gölün misafirleri flamingolara ca...
        Aksaray'da fabrikada patlama: 1 ölü, 3 yaralı
        Aksaray'da fabrikada patlama: 1 ölü, 3 yaralı
        Çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü
        Çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın ailesine acı haber verildi
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın ailesine acı haber verildi