Şehit Özkanlı, öğrencilere burs ve harçlık veriyormuş

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın (25), 1 öğrenciye 12 ay boyunca burs, kendisi gibi yetim öğrencilere de 2 yıldır öğretmenleri aracılığıyla harçlık verdiği ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı, şehit oldu. 2023 yılında göreve başlayan bekar Özkanlı'nın acı haberi, dün memleketi Aksaray'daki annesi Huriye Özkanlı'ya askeri yetkililerce bildirildi.

KENDİSİ GİBİ ÖĞRENCİLERE SAHİP ÇIKMIŞ

Babası Ali Özkanlı'nın hayatının kaybetmesinin ardından kardeşi ile yetim olarak büyüyen şehit Özkan Özkanlı'nın liseyi öğretmenlerinin desteği ile tamamladığı öğrenildi. Ortaköy Şehit Rifat Kahyaoğlu Anadolu Lisesi'nden 2018 yılında mezun olan Özkanlı'nın sözleşmeli er olarak göreve başladıktan sonra da öğretmenleriyle teması kesmediği, onların aracılığıyla bir öğrenciye 12 ay boyunca burs verdiği, 2 yıldır da bayram ve çeşitli özel günlerde yetim öğrencilere harçlık gönderdiği ortaya çıktı.