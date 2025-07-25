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        Evdeki tartışma sonrası yaralı bulunan Muhammed öldü; annesi 'bıçağın üstüne düştü' dedi (2)

        AĞABEYİNİBIÇAKLADIĞI ORTAYA ÇIKTI Aksaray'da evde ekmek almaya gitme tartışması sonrası göğsünden bıçaklanmış halde bulunan Muhammed Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 15:42 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:45
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        Evdeki tartışma sonrası yaralı bulunan Muhammed öldü; annesi 'bıçağın üstüne düştü' dedi (2)
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        AĞABEYİNİBIÇAKLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

        Aksaray'da evde ekmek almaya gitme tartışması sonrası göğsünden bıçaklanmış halde bulunan Muhammed Y.'nin ölümüne ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Bakkaldan ekmek alıp eve döndüğünde ağabeyini evin girişinde merdivenlerde yaralı bulduğunu belirten ve şüphe üzerine annesi Ayten Y. ile birlikte gözaltına alınan E.Y. suçunu itiraf etti. E.Y.'nin ilk ifadesinde ekmek almaya gitmek için ağabeyi Muhammed Y. ile aralarında tartışma çıktığını, merdivenlerde yaşanan arbede sırasında göğsünden bıçakladığını ve olay sonrası da ekmek almaya gittiğini söylediği öğrenildi.

        E.Y. ile polise 'Oğlum bıçağının üstüne düştü' diyen anne Ayten Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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