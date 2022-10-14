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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray Belediyesince yapılan Paşacık Kitap Konağı hizmete açıldı

AA

Aksaray Belediyesince yapılan Paşacık Kitap Konağı hizmete açıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesi tarafından yapılan Paşacık Kitap Konağı hizmete açıldı.

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Paşacık Kitap Konağı avlusunda düzenlenen programda, çocukluğu yıllarında kitaba ulaşmanın zor olduğunu söyledi.

Kentte birkaç tane kitapçının olduğunu, yeni kitapta bulunmadığını belirten Aydoğdu, "Kitapları sipariş ederdik, haftalarca beklerdik öyle gelirdi. Ülkemiz geliştikçe kitap konakları ve kütüphanelerinde sayısı arttı. Kitap konaklarını şehrimize kazandıran Belediye Başkanımız Evren Dinçer'e teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dinçer ise kitap konağının 360 metrekarelik inşaat alanına sahip olduğunu, aynı anda 80-100 öğrenciye hizmet edeceğini ifade etti.

Kitap konaklarının ilkini açtıklarını, kentte farklı mahallelere 3 kitap konağının inşaatının devam ettiğini anlatan Dinçer, şunları kaydetti:

"Allah'a şükür ilkini hizmete açmanın sevincini yaşıyoruz. Diğerlerini de en kısa zamanda hazır hale getirip hizmete açmayı planlıyoruz. Burayı gençlerimiz şenlendirecek. Kendilerini burada yetiştirecekler ve geleceğe hazırlayacaklar. Belediye olarak gençlerimizin taleplerini karşılayacağız. Gençlerimizin eğitim ve öğretim süreçlerine değer veriyoruz. Daha iyi hizmet edebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Kitap Konağımız şehrimize hayırlı olsun."

Program, Aydoğdu, Dinçer, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in Paşacık Kitap Konağının açılış kurdelesini kesmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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