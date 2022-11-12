Aksaray'da pancar sökme makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti

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AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde pancar sökme makinesinin haznesine sıkışan Suriye uyruklu kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Saları Alaca köyünde Salih Y. idaresindeki traktöre takılı pancar sökme makinesinin üzerindeki Suriye uyruklu Ziyad İ. (26) dengesini kaybederek hazneye düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, Ziyad İ'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince çıkartılan ceset, Ortaköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Traktör sürücüsü Salih Y, gözaltına alındı.

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