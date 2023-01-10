Aksaray'da evden hırsızlık iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da evden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülağaç ilçesi Kızılkaya köyünde bir evden ziynet eşyası ve para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini tespit etti.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde oldukları belirlenen zanlılar G.K, L.K, Y.U. ve G.Ç. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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