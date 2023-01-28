Aksaray'da itfaiye aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da, kazaya müdahaleye giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu yaralanan 6 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.



Niğde'deki tur midibüsü kazasına müdahaleye giden Aksaray Belediyesi itfaiye ekibini taşıyan araç, Güzelyurt ilçesinde devrildi.

İhbar verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, itfaiye erleri Kadir Şen, Mustafa Şahin Yumuşak, Mehmet Yılmaz, Gaffar Doğan, Muhammed Oruç Ekici ve Salih Kaya yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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