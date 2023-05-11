Ihlara Vadisi'nin ziyaretçi sayısı karşılama merkeziyle artırılacak

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AKSARAY (AA) - AĞIT ERDİ ULUKAYA - Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurması nedeniyle açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi'ne ziyaretçi sayısının, hayata geçirilecek karşılama merkeziyle artırılması hedefleniyor.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi, dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alıyor.

Bölgeye gelen turistler, duvar gibi dik, derin ve dar vadinin tabanındaki Melendiz Çayı'nın kıyısında, 3,5 ile 7 ve 14 kilometrelik 3 güzergahta trekking yapma imkanı buluyor.

Aksaray Valiliğince başlatılan projede, bilet satış birimi, çocuk oyun alanları büfe, mescit, abdesthane, güvenlik noktası, ofis, kafeterya ve tuvaletler yer alacak.

- "Türkiye'nin çok güzel bir şekilde temsil edileceği karşılama merkezi yapılıyor"

Vali Hamza Aydoğdu, AA muhabirine, Ihlara Vadisi'nin sadece Aksaray'ın değil, dünyanın bir değeri olduğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Aksaray İl Özel İdaresinin çalışmalara birlikte başladığını anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Ihlara Vadisi yaşamın olduğu ender kanyonlardan birisi, her yıl yaklaşık bir milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Buraya gelen misafirler için karşılama merkezi büyük önem arz ediyor. Bu sebepten dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a vadiye karşılama merkezi yapılması gerektiğini söyledik. Kendisi bu duruma çok sıcak baktı. Projelerimizi yaptık, kurullarımızdan geçirdik. Buraya Türkiye'nin çok güzel bir şekilde temsil edileceği karşılama merkezi yapılıyor. Karşılama merkezimizle ziyaretçi sayımızı artırmayı hedefliyoruz."

- "Yaz sezonunda 1 milyon 500 bin turist ağırlamayı hedefliyoruz"

Aydoğdu, proje tamamlandığında ziyaretçilerin, vadiye girmeden önce bütün ihtiyaçlarını giderebileceği ve dinlenebilecekleri bir alan olacağını ifade etti.

Konsept bir proje hazırladıklarını vurgulayan Aydoğdu, şöyle devam etti:

"Merkezin bu yıl tamamlanması hedefleniyor. Ihlara Vadisi'ni en güzel şekilde yerli ve yabancı turistlerle tanıtabilmemiz için böyle bir karşılama merkezine ihtiyaç vardı. Ihlara Vadisi'ni günün şartlarına uygun olarak en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Aksaray'da yaz sezonunda 1 milyon 500 bin turist ağırlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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