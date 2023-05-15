Aksaray'da otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü

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AKSARAY (AA) - Niğde-Ankara Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Niğde-Ankara Otoyolu Ortaköy gişeleri yakınında Abdo Kartal'ın (69) idaresindeki 31 AHP 086 plakalı otomobil, Parvız Sababkar (33) yönetimindeki İran plakalı tıra arakadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, otomobilde bulunan Selvi Kartal'ın (72) hayatını kaybettiğini Abdo Kartal'ın yaralandığını belirledi.

Sürücü Kartal Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.













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