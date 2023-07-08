Aksaray'da "Neşet Ertaş" anısına klip hazırlandı
AKSARAY (AA) - Aksaray Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen merhum Neşet Ertaş anısına klip hazırladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanan "Neşet Ertaş İçin Söyle Ortaköy" başlıklı projede Ertaş'ın "Yolcu" türküsü, Kaymakam Ahmet Karatepe, Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir, öğretmenler ve öğrenciler tarafından seslendirildi.
Ortaköy'ün tarihi ve kültürel tanıtım görüntülerinin yer aldığı klipte, ahilik kavramı kapsamında esnaflar da yer aldı.
Klip sonunda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinin Neşet Ertaş'ın mezarına karanfil bırakmasına ve "Bozkır'ın Tezenesi Neşet Ertaş'ı Saygı ve Rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Vatandaşlarca beğenilen klip, sosyal medya hesaplarından çok kez paylaşıldı.