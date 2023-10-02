Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Konya'da iki kişiyi silahla yaralayan şüpheli Aksaray'da yakalandı

        Konya'da tartıştığı iki kişiyi silahla yaralayan şüpheli, Aksaray'da gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:41 Güncelleme: 02.10.2023 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da iki kişiyi silahla yaralayan şüpheli Aksaray'da yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da tartıştığı iki kişiyi silahla yaralayan şüpheli, Aksaray'da gözaltına alındı.

        Merkez Karatay ilçesi Hekim Gaznevi Sokak'taki bir iş yerinde, C.E. (34) ile H.Y. ve F.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda C.E, H.Y. ve F.Y'yi silahla yaralayarak otomobille olay yerinden kaçtı.

        Şüpheli C.E'nin Aksaray'a giriş yaptığını tespit eden polis ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali Kavşağı'nda aracı durdurarak şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlı, işlemleri için Konya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Taksim'de iki gence çivili sopayla saldırı!
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Damattan çocuğa şiddet! Fırlatıp yere attı
        Poyraz ve güneş bir arada olacak!
        Poyraz ve güneş bir arada olacak!
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Şehit veterinere gözyaşlarıyla veda
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        O görüntülere soruşturma! Fıstıklara el konuldu
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        "Linç kampanyasının kurbanıyım"
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Damat katiline istenen ceza belli oldu!
        Damat katiline istenen ceza belli oldu!
        Kuşlar evini başına yıktı
        Kuşlar evini başına yıktı
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        Onur Şener anıldı
        Onur Şener anıldı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı

        Benzer Haberler

        Konya'da galerici ortaklara silahlı saldırı: 2 yaralı (2)
        Konya'da galerici ortaklara silahlı saldırı: 2 yaralı (2)
        Aksaray'da sağanak etkili oldu
        Aksaray'da sağanak etkili oldu
        Aksaray'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Aksaray'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Aksaray'da 4 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklan...
        Aksaray'da 4 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklan...
        'Sigara izmariti' kavgasında 4 kişiyi yaralayan baba-oğul: Pişmanız
        'Sigara izmariti' kavgasında 4 kişiyi yaralayan baba-oğul: Pişmanız
        Komşu esnaf arasında bıçak ve sopalı 'sigara izmariti' kavgası: 4 yaralı
        Komşu esnaf arasında bıçak ve sopalı 'sigara izmariti' kavgası: 4 yaralı