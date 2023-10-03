Eskil'de Mevlid-i Nebi Haftası kutlanıyor
Aksaray'ın Eskil ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.
Eskil Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen programa Eskil Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, Eskil İlçe Müftüsü Bekir Murat ve öğrenciler katıldı.
Program da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğretmen Şeyda Nur Akbulut, günün anlam ve önemine belirten bir konuşma yaptı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer de hayatın her alanında Hazreti Muhammed'in örnek alınması gerektiğini söyledi.
Program koro dinletisi ve tiyatro gösterisinin ardından son buldu.