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        Aksaray'da kaybolan zihinsel engelli mağarada bulundu

        Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde dün evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan zihinsel engelli, mağarada bulunarak ailesine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:10 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:16
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        Aksaray'da kaybolan zihinsel engelli mağarada bulundu
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        Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde dün evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan zihinsel engelli, mağarada bulunarak ailesine teslim edildi.

        Ozancık köyündeki evinden dün sabah saatlerinde ayrılan ve bir daha haber alınamayan zihinsel engelli F.Ç. (47) için polis, jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

        İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Baba Konağı köyündeki bir mağaradan duman çıktığını gören bir çoban, durumu jandarmaya bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen ekipler, mağaradaki kişinin F.Ç. olduğunu belirledi.

        Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen F.Ç, ailesine teslim edildi.

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