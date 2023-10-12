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        Aksaray'da, bomba şüphesiyle kontrollü şekilde patlatılan çantadan kıyafet çıktı

        Aksaray'da kuyumcu dükkanının kapısına asıla bulunan çanta, şüphe üzerine bomba imha ekibi tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 22:51 Güncelleme: 12.10.2023 - 22:57
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        Aksaray'da, bomba şüphesiyle kontrollü şekilde patlatılan çantadan kıyafet çıktı
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        Aksaray'da kuyumcu dükkanının kapısına asıla bulunan çanta, şüphe üzerine bomba imha ekibi tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

        Sarraflar Çarşısı girişinde bulunan bir kuyumcunun kapısında asılı sahipsiz çantayı görenler, durumu polise bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Bomba imha uzmanı ekipler, yaptıkları incelemenin ardından çantayı, bomba imha robotu ile bulunduğu yerden kaldırımın üzerine indirdi.

        Ekiplerce kontrollü olarak patlatılan çantadan kıyafet çıktı.

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