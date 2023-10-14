Aksaray'da kuruyan sazlığa testilerle su döküldü

Tuz Gölü Havzası içerisindeki kuruyan Eşmekaya Sazlığı'na farkındalık amaçlı düzenlenen etkinlikte testilerle su döküldü.

Programa, Eşmekaya Belediye Başkanı İsmail Hakkı Güneş, Aksaray Orman İşletme Müdürü Abidder Yurtman, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Aksaray Şube Müdürü Musa Bozkurt, Yeşil Doğa Dernek Başkanı Abdülkadir Ay, doğaseverler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Başkan Güneş, yaptığı konuşmada, Eşmekaya Sazlığı'nın dünya literatürüne girmiş bir sulak alan olduğunu anımsattı.

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan sazlığın, endemik bitkiler açısından da zenginliğiyle ön plana çıktığını belirten Güneş, "Sazlık iki binli yıllarda kurudu. Bunun sebebi tek başına kuraklık değildir. İnsanlar on binlerce yer altı su kuyusu açtı. Halkımız yer altı suyunu aşırı tüketti ve sazlığı besleyen tüm kaynaklar kurudu. Sazlığın kurumasıyla kuşlar burayı terk ederken, sazlığı çevreleyen yeşil doğa zamanla kurumuş, endemik bitkilerde yok olmuştur." diye konuştu.

Ay ise Tuz Gölü Havzası'ndaki Eşmekaya Sazlığı'nın, 2000'li yıllarda bölgede kuruyan ilk sazlık olduğunu kaydetti.

Program, katılımcıların kuruyan sazlığı testilerle su dökmesinin ardından sona erdi.