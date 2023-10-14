Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da kuruyan sazlığa testilerle su döküldü

        Tuz Gölü Havzası içerisindeki kuruyan Eşmekaya Sazlığı'na farkındalık amaçlı düzenlenen etkinlikte testilerle su döküldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 16:53 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da kuruyan sazlığa testilerle su döküldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tuz Gölü Havzası içerisindeki kuruyan Eşmekaya Sazlığı'na farkındalık amaçlı düzenlenen etkinlikte testilerle su döküldü.

        Programa, Eşmekaya Belediye Başkanı İsmail Hakkı Güneş, Aksaray Orman İşletme Müdürü Abidder Yurtman, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Aksaray Şube Müdürü Musa Bozkurt, Yeşil Doğa Dernek Başkanı Abdülkadir Ay, doğaseverler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

        Başkan Güneş, yaptığı konuşmada, Eşmekaya Sazlığı'nın dünya literatürüne girmiş bir sulak alan olduğunu anımsattı.

        Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan sazlığın, endemik bitkiler açısından da zenginliğiyle ön plana çıktığını belirten Güneş, "Sazlık iki binli yıllarda kurudu. Bunun sebebi tek başına kuraklık değildir. İnsanlar on binlerce yer altı su kuyusu açtı. Halkımız yer altı suyunu aşırı tüketti ve sazlığı besleyen tüm kaynaklar kurudu. Sazlığın kurumasıyla kuşlar burayı terk ederken, sazlığı çevreleyen yeşil doğa zamanla kurumuş, endemik bitkilerde yok olmuştur." diye konuştu.

        Ay ise Tuz Gölü Havzası'ndaki Eşmekaya Sazlığı'nın, 2000'li yıllarda bölgede kuruyan ilk sazlık olduğunu kaydetti.

        Program, katılımcıların kuruyan sazlığı testilerle su dökmesinin ardından sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu
        İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Feci olay kameraya yansıdı! Oğlunun önünde öldürdü!
        Feci olay kameraya yansıdı! Oğlunun önünde öldürdü!
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        "İmparator olmak istiyor"
        "İmparator olmak istiyor"
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Aksaray'da 5. Kitap Günleri başladı
        Aksaray'da 5. Kitap Günleri başladı
        Aksaray'da "3. Geleneksel Ağaçören Ceviz Festivali" başladı
        Aksaray'da "3. Geleneksel Ağaçören Ceviz Festivali" başladı
        Aksaray'da, bomba şüphesiyle kontrollü şekilde patlatılan çantadan kıyafet...
        Aksaray'da, bomba şüphesiyle kontrollü şekilde patlatılan çantadan kıyafet...
        Depremzede kuryenin öldüğü kazada sürücü serbest
        Depremzede kuryenin öldüğü kazada sürücü serbest
        Aksaray'da trafik kazasında hayatını kaybeden depremzede gencin cenazesi, H...
        Aksaray'da trafik kazasında hayatını kaybeden depremzede gencin cenazesi, H...
        Kazada ölen depremzede kurye, 3 ay önce evlenmiş
        Kazada ölen depremzede kurye, 3 ay önce evlenmiş