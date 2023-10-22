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        Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

        Aksaray'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan kamyonet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 19:07 Güncelleme: 22.10.2023 - 19:57
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        Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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        Aksaray'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan kamyonet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Soner A, idaresindeki 68 HD 620 plakalı kamyonetle, Laleli Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

        Ekiplerce takip edilen kamyonet, trafikte bir süre ters istikamette ilerledikten sonra Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde durduruldu.

        Polis, sürücü Soner A. ile yanındaki Kader E'yi gözaltına aldı.

        Gözaltına alınan şüpheli Soner A. hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan yakalama kararı olduğu öğrenildi.

        Diğer yandan şüpheliye ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve kural ihlallerinden dolayı 22 bin 200 lira para cezası uygulandı.

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