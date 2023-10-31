Eskil'de Tuz Gölü Bisiklet Şenliği düzenlendi

Aksaray'ın Eskil ilçende, Tuz Gölü Bisiklet Şenliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, AA muhabirine, Tuz Gölü Bisiklet Şenliğinin geleneksel hale geldiğini söyledi.

Katılımın yoğun olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Kılıçer, "Sağlıklı yaşam için spor şart sloganı ile yaklaşık 5 kilometre pedal çeviren katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Seneye aynı şekilde organize edeceğimiz şenliğimizde görüşmek üzere." diye konuştu.

Şenliğe, Kaymakam Sait Muhammed Bilgin de katıldı.

Şenlikte bisikletseverler, ilçe merkezinden Taşkesik yaylasına kadar bisiklet sürdü