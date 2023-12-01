Para Badminton Türkiye Şampiyonası Aksaray'da başladı

Para Badminton Türkiye Şampiyonası, 16 ilden 63 sporcunun katılımıyla Aksaray'da başladı.

Dağılgan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılış töreninde konuşan Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, organizasyonun 1-3 Aralık tarihlerinde yapılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Sporun var olduğu yerde engelin olmadığını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Sizler sporla bütün engelleri ortadan kaldırdınız. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Paralimpik branşlarının son dönemde ülkemizde çok iyi atılımlar yaptığını görüyoruz. Sizler adına büyük sevinç ve mutluluk duyuyoruz. Bizler spor yöneticileri olarak bütün paralimpik branşların daha iyi noktaya gelmesi için elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız."

Türkiye Badminton Federasyonu Başkan Vekili Ercan Ayılgan ise yönetim kurulu olarak Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nın Aksaray'da yapılmasından memnun olduklarını dile getirdi.

Şampiyona tarihinin isabetli olduğunu belirten Ayılgan, şunları kaydetti:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün müsabaka tarihlerine denk gelmesi bizim için ayrı önem taşıyor. Sizlerin engelliler gününü değil, engelsizler gününü kutlamak istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız engelli konusunu engelsiz olarak nitelendiriyor. Sizler engelli bireyler değil, evlerinden çıkarak diğer engelli arkadaşlara örnek olmuş durumdasınız. Topluma göstermiş olduğunuz örnek davranıştan dolayı sizleri kutluyorum. Hepinize başarılar diliyorum."

Organizasyon 3 Aralık Pazar günü sona erecek.