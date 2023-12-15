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        Aksaray'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı

        Aksaray'da bir mobilya atölyesi, çıkan yangında hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:58 Güncelleme: 15.12.2023 - 17:04
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        Aksaray'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı
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        Aksaray'da bir mobilya atölyesi, çıkan yangında hasar gördü.

        Sanayi Mahallesi'nde İlker K'ye ait mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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