Aksaray'da ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken kişi ile yardım aldığı 2 şüpheli gözaltına alındı

Aksaray'da kurdukları görüntü ve ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çeken kursiyer ile yardım aldığı 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ikamet eden R.A'nın, Eskil ilçesindeki e-sınav merkezinde yapılacak sürücü belgesi sınavına ses ve görüntü aktaran cihazlar ile usulsüzlük yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından R.A'nın sınavda başarısız olan M.E'ye özel olarak elektronik düzenek yerleştirdiği kıyafetler hazırladığı tespit edildi.