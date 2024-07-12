Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Aksaray'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Aksaray'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Suriye uyruklu Mehrullah M. (19) idaresindeki 68 MA 2030 plakalı otomobil, Borucu köyü yakınlarında Nurullah Arık'ın (27) kullandığı 19 KK 344 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Erdal Yıldız (22), Sanaullah Jumalı (20) ve Abdullah Chapa (23) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Arık ile Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Mehrullah M. ise tedavisinin ardından polislerce gözaltına aldı.
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