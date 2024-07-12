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        Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Aksaray'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 12:09 Güncelleme: 12.07.2024 - 12:09
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        Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Aksaray'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Suriye uyruklu Mehrullah M. (19) idaresindeki 68 MA 2030 plakalı otomobil, Borucu köyü yakınlarında Nurullah Arık'ın (27) kullandığı 19 KK 344 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki Erdal Yıldız (22), Sanaullah Jumalı (20) ve Abdullah Chapa (23) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Arık ile Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü Mehrullah M. ise tedavisinin ardından polislerce gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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