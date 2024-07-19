Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da tırla çarpışan otomobildeki aynı aileden 6 kişi yaralandı

        Aksaray'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 23:48 Güncelleme: 19.07.2024 - 23:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da tırla çarpışan otomobildeki aynı aileden 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Necati Demir (33) idaresindeki 38 TL 875 plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Alayhan Gişeler girişinde, Onur Ersoy (27) kontrolündeki 34 KFG 950 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada, otomobildeki sürücünün yanı sıra aynı aileden Deniz (2), Irmak (7), Serkan, Nehir (11) ve Gülcan Demir (29) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenyurt'ta ilginç bir cinayet
        Esenyurt'ta ilginç bir cinayet
        Küresel yazılım açıklaması
        Küresel yazılım açıklaması
        'Ateşkeste son aşamaya gelindi'
        'Ateşkeste son aşamaya gelindi'
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        Yıldız Sarayı ziyarete açıldı
        "Karlı bir ortaklık olur"
        "Karlı bir ortaklık olur"
        Bangladeş'te tansiyon düşmüyor
        Bangladeş'te tansiyon düşmüyor
        Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı
        Boğdu, çuvala koydu, bahçeye bıraktı
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        Sıcaklık artışı nedeniyle cinsiyetleri değişti
        En-Nesyri bitiyor!
        En-Nesyri bitiyor!
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Dünyayı etkileyen kesintinin nedeni ne?
        Mavi kriz!
        Mavi kriz!
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        "Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim"
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Ankara'daki tarihi kongrede neler yaşandı?
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U

        Benzer Haberler

        Aksaray'da ambulansın çarptığı bisikletteki çocuk öldü
        Aksaray'da ambulansın çarptığı bisikletteki çocuk öldü
        Bisikletiyle ambulansa çarpan 11 yaşındaki Zeynep öldü
        Bisikletiyle ambulansa çarpan 11 yaşındaki Zeynep öldü
        Milli kuraşçılar yeni şampiyonluklar peşinde
        Milli kuraşçılar yeni şampiyonluklar peşinde
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Aksaray'da mısır tarlasında obruk oluştu
        Aksaray'da mısır tarlasında obruk oluştu
        Kuzeyboru'nun CEV Kupası'ndaki rakibi Ok Dinamo oldu
        Kuzeyboru'nun CEV Kupası'ndaki rakibi Ok Dinamo oldu