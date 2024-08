Aksaray'da eğitimini tamamlayan 280 polis adayı mezun oldu

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 280 kadın polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Aksaray Spor Salonu'nda 30. dönem mezunları için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, burada yaptığı konuşmada, hilalin dalgalandığı her yerde polislerin olacağını söyledi.

Anadolu insanının vefalı olduğunu ifade eden Kumbuzoğlu, "Aziz milletimiz, göreve atandığınız her yerde, sizleri de öz evlatları bilip bağırlarına basacaklar. Buna emin olun. Şerefinizle giyeceğiniz ay yıldızlı üniformaların, her zaman ve her yerde, büyük bir saygı gördüğüne şahit olacaksınız." dedi.

Kumbuzoğlu, bu mesleğin polis adaylarına şerefli bir hazine bahşedeceğini, kendilerinin Gaffar Okkan, Fethi Sekin ve Önder Güzel'in üniformalarını giyeceklerini belirtti. Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay da 1995 yılından itibaren hizmet veren okulun bugüne kadar 14 bin 866 polis memuru mezun ettiğini, 30. dönemde ise 280 kadın polis adayı ile bu sayının 15 bin 146'ya ulaştığını dile getirdi. Konuşmaların ardından dönem birincisi Buket Özbilge mezuniyet yaş kütüğüne plaket çaktı. Daha sonra ilk 5'e giren kadın polis adaylarına plaket ve hediyeleri verildi.