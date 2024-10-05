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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 19:57 Güncelleme: 05.10.2024 - 19:57
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:Aksaray

        Hakemler:İsmail Yıldırım, Bilal Çağlar

        Kuzeyboru: Nasya Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Anna Lazareva, Margaritta Kurilo (Dilek Kınık, Buket Gulubay, Güldeniz Önal)

        Aydın Büyükşehir Belediyespor: Johnson, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Leyva, Berka Buse Özden, Cansu Aydınoğulları (Gizem Cerağ Düzeltir, Merve Nur Öztürk, Stojiljkovic)

        Setler: 25-21, 25-21, 25-17

        Süre: 83 dakika (32, 28, 23)

        AKSARAY

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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